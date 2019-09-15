Умер академик Виктор Ивантер

15 сентября13:24

Академик РАН, экономист Виктор Ивантер умер в возрасте 83 лет, сообщает ТАСС.

Ивантер признан основателем отечественной научной школы макрофинансового прогнозирования, уточняет Газета.ru.

Академик более 30 лет отдал работе в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Ранее экс-президент РАН Владимир Фортов в беседе с НСН рассказал, как работал вместе с учёным-физиком Жоресом Алфёровым, который скончался 1 марта 2019 года из-за острой сердечно-легочной недостаточности.

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ФОТО: pixabay.com
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