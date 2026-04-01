Слова Каллас о нападениях России на другие страны сочли первоапрельской шуткой
Слова главы евродипломатии Каи Каллас о якобы нападениях России на другие страны, могут оказаться шуткой на 1 апреля. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог, доцент Финансового университета Вадим Трухачев.
Как пишет RT, в интервью украинским СМИ Каллас указала, что за последние 100 лет Россия. При этом она не привела никаких доказательств.
По словам Трухачева, Каллас родом из Эстонии, где тоже отмечают 1 апреля. Поэтому не исключено, что политик просто «вспомнила своё советское детство».
«Ну, она совсем не настолько дремучая дура, чтобы нести вот это», — заключил эксперт.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после слов о якобы нападении России на другие страны Каллас следует обратиться к врачу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
