«Аэрофлот» объявил о приостановке продажи билетов в ОАЭ до конца мая

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов в Объединённые Арабские Эмираты до конца мая. Как пишет RT, об этом заявил гендиректор авиаперевозчика Сергей Александровский.

«Аэрофлот» объявил об отмене всех рейсов между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта

В интервью ИС «Вести» он указал, возобновление рейсов будет зависеть от развития ситуации в регионе.

Александровский добавил, что расписание было переориентировано на другие направления.

«Мы перепланировали наше расписание, переориентировав воздушные суда на рынки Таиланда, Китая, Вьетнама», — заключил он.

Ранее в АТОР заявили, что туроператоры завершили вывоз туристов из ОАЭ, приобретавших пакетные туры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
