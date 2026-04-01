«Аэрофлот» объявил о приостановке продажи билетов в ОАЭ до конца мая
Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов в Объединённые Арабские Эмираты до конца мая. Как пишет RT, об этом заявил гендиректор авиаперевозчика Сергей Александровский.
В интервью ИС «Вести» он указал, возобновление рейсов будет зависеть от развития ситуации в регионе.
Александровский добавил, что расписание было переориентировано на другие направления.
«Мы перепланировали наше расписание, переориентировав воздушные суда на рынки Таиланда, Китая, Вьетнама», — заключил он.
Ранее в АТОР заявили, что туроператоры завершили вывоз туристов из ОАЭ, приобретавших пакетные туры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
