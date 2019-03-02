Экс-президент РАН: Алфёров вошел в историю цивилизации

Жорес Алфёров. Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Экс-президент РАН Владимир Фортов в беседе с НСН рассказал, как работал вместе с учёным-физиком Жоресом Алфёровым.

Нобелевский лауреат, российский учёный-физик Жорес Алфёров скончался в возрасте 88 лет в Санкт-Петербурге. Информацию об этом подтвердила его супруга Тамара Дарская.

Нобелевская премия Жоресу Алфёрову была присуждена за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Он стал лауреатом престижной награды в 2000 году, напомнила RT.

Экс-президент РАН, академик Владимир Фортов в беседе с НСН отметил значение открытия своего коллеги.

«Мы потеряли великого человека. Это был человек мирового масштаба. Ему удалось сделать открытие, которое войдет в историю нашей цивилизации. Это без преувеличения», - заявил академик.

По мнению Владимира Фортова, для ученого важна не только научная деятельность, но и его гражданская позиция. Он рассказал о том, как умел отстаивать свои взгляды Жорес Алфёров.

«Он был человеком неравнодушным, влюбленным в науку. Нам будет не хватать его не только как ученого, но и гражданина, который имел четкую гражданскую позицию, которую он отстаивал, несмотря на трудности, которые ему приходилось преодолевать», - сказал экс-президент РАН.

Жорес Алфёров воспитал плеяду талантливых ученых. У него было много учеников благодаря открытости, отметил эксперт НСН.

«С ним было интересно и легко работать. Он был человеком, к которому тянулись люди. Жорес Иванович вырастил учеников, которые работают в РАН и по всему миру. Школа Алфёрова имеет высокий знак качества. Жорес Иванович всегда был полон идей. То, что его нет больше с нами – очень тяжелая потеря», - считает академик Владимир Фортов .

Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал НСН, при каких обстоятельствах ему довелось пообщаться с недавно ушедшим из жизни физиком-теоретиком Стивеном Хокингом.

