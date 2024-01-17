В МГЮА во время лекции умер профессор
17 января 202414:11
Во время лекции в Московском университете имени Кутафина (МГЮА) умер профессор, пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, скончался бывший руководитель центра обучения избирательным технологиям при ЦИК Александр Веденеев. Причиной смерти, по предварительной информации, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Преподавателю стало плохо среди занятия. Студенты не успели ему помочь, заслуженный юрист страны умер прямо в аудитории.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС: В России подготовят свыше 3 тысяч мест для крещенских купаний
- В болгарском Пловдиве прошла акция против демонтажа памятника «Алеша»
- Самолет вернулся в токийский аэропорт из-за укусившего стюардессу американца
- «АвтоВАЗ» зарегистрировал новый логотип со стилизованной буквой «X»
- МИД: Пакистан оставляет за собой право ответить на удар Ирана
- Олег Кононов стал главным тренером ФК «Торпедо»
- Россиянина отправили в колонию за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ
- В 2023 году Россия увеличила экспорт баранины в 10 раз
- Жители Дальнего Востока взяли в 1,5 раза больше льготных ипотек в 2023 году
- Генсек ООН Гутерриш: Миру грозят худшие пять лет
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru