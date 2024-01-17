В МГЮА во время лекции умер профессор

Во время лекции в Московском университете имени Кутафина (МГЮА) умер профессор, пишет Telegram-канал Mash.

Умер сыгравший дворника в «Елках» актер Адылбек Атыхаев

По информации СМИ, скончался бывший руководитель центра обучения избирательным технологиям при ЦИК Александр Веденеев. Причиной смерти, по предварительной информации, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Преподавателю стало плохо среди занятия. Студенты не успели ему помочь, заслуженный юрист страны умер прямо в аудитории.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:СмертьСкорая Помощь

Горячие новости

Все новости

партнеры