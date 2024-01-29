Умер 22-летний помощник мэра Бердска
Помощник мэра города Бердска Новосибирской области Кирилл Слепаков умер в возрасте 22 лет. Об этом сообщили в местной администрации.
Отмечается, что Слепаков ушел из жизни 27 января.
«Скоропостижно скончался Слепаков Кирилл Александрович, ведущий эксперт пресс-центра администрации», ― говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.
Как пишет портал «Сиб.фм» со ссылкой на сестру умершего, в день смерти молодой человек находился в гараже, где занимался ремонтом машины. Собеседница издания заявила об отсутствии признаков насилия или несчастного случая на месте трагедии и предположила, что причиной смерти Слепакова могли стать остановка сердца или тромб.
Ранее стало известно о смерти бывшего заместителя главы Нефтеюганска Юрия Аладина, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Урале три человека погибли в ДТП с автобусом хоккейной команды и легковушкой
- СМИ: Беспилотник атаковал НПЗ в Ярославле
- Холдинг KMZ заявил о готовности начать серийное производство морских дронов
- Турпоток из России в Узбекистан в 2023 году вырос на четверть
- Шахназаров: Никакая цензура не мешает снимать хорошее кино
- Роспотребнадзор: 20% икры на рынке не соответствует требованиям
- Шахназаров не увидел «особых успехов» в российском кино
- В Чебоксарах учительница с позывным «Голова, два уха» подожгла школу
- Умер 22-летний помощник мэра Бердска
- Иран отверг причастность к удару беспилотника по базе США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru