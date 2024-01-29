Умер 22-летний помощник мэра Бердска

Помощник мэра города Бердска Новосибирской области Кирилл Слепаков умер в возрасте 22 лет. Об этом сообщили в местной администрации.

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Отмечается, что Слепаков ушел из жизни 27 января.

«Скоропостижно скончался Слепаков Кирилл Александрович, ведущий эксперт пресс-центра администрации», ― говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.

Как пишет портал «Сиб.фм» со ссылкой на сестру умершего, в день смерти молодой человек находился в гараже, где занимался ремонтом машины. Собеседница издания заявила об отсутствии признаков насилия или несчастного случая на месте трагедии и предположила, что причиной смерти Слепакова могли стать остановка сердца или тромб.

Ранее стало известно о смерти бывшего заместителя главы Нефтеюганска Юрия Аладина, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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