На соревнованиях по ММА в Кирове умер спортсмен

На соревнованиях по смешанным единоборствам ММА в спортивной школе в Кирове умер 18-летний участник, сообщают следственные органы.

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Отмечается, что спортсмен получил травму головы в тренировочном спарринге и умер в машине скорой помощи. Следователи начали проверку.

Ранее игрок клуба Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) «Эконива-Бобров» Венедикт Осипов скончался во время тренировки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Хоккеисту было 17 лет. НМХЛ выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

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ФОТО: РИА Новости
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