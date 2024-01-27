На соревнованиях по ММА в Кирове умер спортсмен
27 января 202417:27
На соревнованиях по смешанным единоборствам ММА в спортивной школе в Кирове умер 18-летний участник, сообщают следственные органы.
Отмечается, что спортсмен получил травму головы в тренировочном спарринге и умер в машине скорой помощи. Следователи начали проверку.
Ранее игрок клуба Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) «Эконива-Бобров» Венедикт Осипов скончался во время тренировки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Хоккеисту было 17 лет. НМХЛ выразила соболезнования родным и близким спортсмена.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru