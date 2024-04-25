Эксперт по безопасности: Мошенники в РФ научились подделывать голоса

По его словам, сделать это можно в ходе общения по телефону с якобы сотрудником банка, из размещённых в социальных сетях файлов, взломав аккаунт. После этого аферисту достаточно будет использовать нейросети.

«На текущий момент существует уже несколько десятков рабочих нейросетевых моделей для генерации речевых сообщений и даже для изменения голоса в режиме реального времени, как бесплатные, так и высококачественные за деньги», - указал эксперт.

Гойденко добавил, что для защиты следует обсуждать важные дела лично и не рассказывать о себе слишком много в соцсетях. Если же при звонке по телефону собеседник торопит с принятием решение, то лучше всего прекратить разговор, а затем перезвонить в организацию по официальному номеру.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что злоумышленники начали подделывать его голос и рассылать голосовые сообщения, чтобы «создать социальную напряженность», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

