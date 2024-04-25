Эксперт по безопасности: Мошенники в РФ научились подделывать голоса
Чтобы подделать голос нужного человека мошенникам потребуется заполучить его образец. Об этом «ФедералПресс» рассказал руководитель отдела реагирования на угрозы ИБ экспертного центра безопасности Positive Technologies Денис Гойденко.
По его словам, сделать это можно в ходе общения по телефону с якобы сотрудником банка, из размещённых в социальных сетях файлов, взломав аккаунт. После этого аферисту достаточно будет использовать нейросети.
«На текущий момент существует уже несколько десятков рабочих нейросетевых моделей для генерации речевых сообщений и даже для изменения голоса в режиме реального времени, как бесплатные, так и высококачественные за деньги», - указал эксперт.
Гойденко добавил, что для защиты следует обсуждать важные дела лично и не рассказывать о себе слишком много в соцсетях. Если же при звонке по телефону собеседник торопит с принятием решение, то лучше всего прекратить разговор, а затем перезвонить в организацию по официальному номеру.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что злоумышленники начали подделывать его голос и рассылать голосовые сообщения, чтобы «создать социальную напряженность», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru