Юмашев оценил шансы ухода Путина с поста президента в 2024 году

Бывший глава администрации президента Валентин Юмашев прокомментировал вероятность ухода Путина с поста главы государства в 2024 году. Об этом он заявил в интервью журналисту Владимиру Познеру.

По словам Юмашева, если Путина сегодня спросить уйдет ли он через 4 года, 99% вероятности, что он ответит положительно.

Он также отметил, что твердо уверен, что пришедший к власти в 1999 году Путин не сомневался, что на посту он пробудет максимум два срока. «Он, конечно же, не собирался быть у власти 19 лет", - сказал он.

Ранее НСН сообщала, что Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина.







