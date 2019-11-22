Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина

Борис Ельцин подал в отставку за несколько месяцев до выборов, чтобы дать фору своему преемнику Владимиру Путину. С таким заявлением выступил действующий советник Путина и бывший советник Ельцина Валентин Юмашев. Об этом он рассказал в Владимиру Познеру во время интервью в «Ельцин Центре».

Юмашев подчеркнул, что Борис Ельцин был уверен в том, что поколение людей, которым 45-50 лет, должно уйти – для того, чтобы они не взяли в Россию «много всего из советского времени». Также собеседник Познера добавил, что Ельцин видел в Путине человека, который бы продолжил его либеральные реформы в рыночной экономике.

Между тем, экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН напомнил, что президентская деятельность Ельцина началась в очень тяжёлых условиях, но он смог изменить свою страну в лучшую сторону.



«Я себя называю человеком Ельцина. Ельцин для меня – величайший и достойнейший президент России, величайший и достойнейший человек, потому что он свято придерживался демократических принципов, уважения национальной идентичности. И действовал так, как должен был действовать великий президент великой страны. Я просто счастлив, что был с ним знаком. И надеюсь, что Россия вернется на тот путь, который он избрал. Для меня это святой человек, великий человек», - сказал Шушкевич.