Ульяновская «Усадьба Колобка» отвергла идею о происхождении героя сказки
Глава «Усадьбы Колобка» в Ульяновской области Владимир Сидоров заявил, что не согласен с озвученной губернатором Курской области Александром Хинштейном версией о «курских корнях» персонажа русской народной сказки. Комментируя его слова в разговоре с «Газетой.Ru», Сидоров подчеркнул, что даже при официальном признании этой версии существующий музейный комплекс переносить не собираются.
По словам Сидорова, специалисты-сказковеды связывают происхождение Колобка именно с Ульяновской областью. Он напомнил, что в этом году «день рождения» персонажа совпал с празднованием Дня города Ульяновска, а сама «Усадьба Колобка» в Мостовой Слободе продолжит работу независимо от дискуссий о происхождении героя.
В следующем году комплекс планирует открыть дополнительную площадку — молодежную творческую мастерскую.
Сидоров также назвал некорректным подход, при котором родину литературных и фольклорных персонажей предлагают определять по месту жительства авторов. Он выразил уверенность, что статус «родины Колобка» останется за Ульяновской областью, и в шутку предложил признать Курскую область «родиной автора Колобка», если следовать подобной логике, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В НАТО заявили о невозможности военной победы России над Европой
- Российская молодежь живет в постоянном стрессе
- В НАТО подтвердили отсутствие единства по вопросу вступления Украины
- Пошел шестой час встречи Путина с Уиткоффом
- Драку между блогером и директором Киркорова объяснили недопониманием
- Музыкант связал противоречивые заявления артистов об СВО со «звездной болезнью»
- Новая «вакцина против старения» вызвала сомнения в безопасности
- Скрытая безработица в РФ может вырасти до 5 миллионов человек в 2026 году
- Штрафы за курение вейпов в офисах могут ввести с 2027 года
- Набиуллина назвала ключевые факторы адаптации экономики к санкциям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru