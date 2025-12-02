Ульяновская «Усадьба Колобка» отвергла идею о происхождении героя сказки

Глава «Усадьбы Колобка» в Ульяновской области Владимир Сидоров заявил, что не согласен с озвученной губернатором Курской области Александром Хинштейном версией о «курских корнях» персонажа русской народной сказки. Комментируя его слова в разговоре с «Газетой.Ru», Сидоров подчеркнул, что даже при официальном признании этой версии существующий музейный комплекс переносить не собираются.

По словам Сидорова, специалисты-сказковеды связывают происхождение Колобка именно с Ульяновской областью. Он напомнил, что в этом году «день рождения» персонажа совпал с празднованием Дня города Ульяновска, а сама «Усадьба Колобка» в Мостовой Слободе продолжит работу независимо от дискуссий о происхождении героя.

В следующем году комплекс планирует открыть дополнительную площадку — молодежную творческую мастерскую.

Сидоров также назвал некорректным подход, при котором родину литературных и фольклорных персонажей предлагают определять по месту жительства авторов. Он выразил уверенность, что статус «родины Колобка» останется за Ульяновской областью, и в шутку предложил признать Курскую область «родиной автора Колобка», если следовать подобной логике, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
