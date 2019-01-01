Ультраполярное вторжение. Осенний холод накроет Москву

На следующей неделе в столичный регион придет похолодание и выпадет до трети месячной нормы осадков. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет сайт «Подмосковье Сегодня». По словам метеоролога, к концу будущей недели в Москву придёт сентябрьская погода и это при том, что последние дни июля по статистике самые теплые в году.

До конца этой недели ещё тепло. В субботу без осадков и до 26 - 28 градусов. В начале следующей недели ещё комфортно - ночью 10 - 13 градусов, днем 21 - 24 тепла. Однако в дальнейшем начнётся вторжение холодного арктического воздуха. Причиной ому - скандинавский антициклон. Температура воздуха в центральной России упадёт на 10 градусов. Ночью ожидается 5 - 10 г ℃, днём 12 - 17 ℃.

Как отмечают метеоновости, такое же похолодание отмечалось в конце июля 2006 года.

