Улицу в Москве могут назвать именем Евгения Зиничева
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что одну из московских улиц могут назвать именем погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева, сообщает ТАСС.
По его словам, Зиничев - настоящий герой и человек, долгие годы служивший этой героической профессии и достойный того, чтобы «увековечить память о нём».
Герасимов добавил, что пока никаких предложений в Мосгордуму не поступало, однако если они будут, то их обязательно поддержат.
«У нас есть такое место в Давыдково... возможно, именно там и увековечим память», - подчеркнул он.
Ранее в МЧС рассказали, что Зиничев погиб на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссёра Александра Мельника.
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