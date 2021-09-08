Улицу в Москве могут назвать именем Евгения Зиничева

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что одну из московских улиц могут назвать именем погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева, сообщает ТАСС.

По его словам, Зиничев - настоящий герой и человек, долгие годы служивший этой героической профессии и достойный того, чтобы «увековечить память о нём».

Герасимов добавил, что пока никаких предложений в Мосгордуму не поступало, однако если они будут, то их обязательно поддержат.

«У нас есть такое место в Давыдково... возможно, именно там и увековечим память», - подчеркнул он.

Ранее в МЧС рассказали, что Зиничев погиб на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссёра Александра Мельника.

