Юлия Чичерина стала гражданкой ДНР

Рок-исполнительница Юлия Чичерина стала гражданкой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил представитель артистки, а позднее эту информацию подтвердила и она сама, передает Ura.ru.

Чичерина опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой демонстрирует паспорт ДНР. «Теперь я дончаночка», — написала она.

Ранее Юлия Чичерина попала под обстрел в одном из сел Нагорного Карабаха. Она не пострадала. Позднее певица призналась, что ее спасла кошка. Исполнительница прибыла в непризнанную республику, чтобы выступить перед солдатами.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГражданствоДНРЮлия Чичерина
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