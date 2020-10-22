Юлия Чичерина стала гражданкой ДНР
Рок-исполнительница Юлия Чичерина стала гражданкой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил представитель артистки, а позднее эту информацию подтвердила и она сама, передает Ura.ru.
Чичерина опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой демонстрирует паспорт ДНР. «Теперь я дончаночка», — написала она.
Ранее Юлия Чичерина попала под обстрел в одном из сел Нагорного Карабаха. Она не пострадала. Позднее певица призналась, что ее спасла кошка. Исполнительница прибыла в непризнанную республику, чтобы выступить перед солдатами.
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