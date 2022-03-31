Собянин увеличил срок действия льготных парковочных разрешений для автомобилей каршеринга
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ, который увеличивает срок действия льготных парковочных разрешений для автомобилей каршеринга до четырех лет. Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы.
Отмечается, что срок действия льготных парковочных разрешений был увеличен на один год - с трех до четырех лет. Кроме того, до 1 января 2023 года отложена интеграция мобильных приложений операторов каршеринга с единым приложением MAAS «Московский транспорт».
Так, продление срока действия льготных парковочных разрешений позволит операторам использовать автомобили на год дольше и сохранить достигнутый уровень доступности каршеринга для горожан.
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