Собянин увеличил срок действия льготных парковочных разрешений для автомобилей каршеринга

Отмечается, что срок действия льготных парковочных разрешений был увеличен на один год - с трех до четырех лет. Кроме того, до 1 января 2023 года отложена интеграция мобильных приложений операторов каршеринга с единым приложением MAAS «Московский транспорт».

Так, продление срока действия льготных парковочных разрешений позволит операторам использовать автомобили на год дольше и сохранить достигнутый уровень доступности каршеринга для горожан.

