Эпидемиолог Онищенко: В России работает 15 противочумных станций
Центральная противочумная станция находится в Москве, отметил в эфире НСН Геннадий Онищенко.
В России существует специальная противочумная система – это четыре противочумных института и 15 станций, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«У нас в стране существует специальная противочумная система – это четыре противочумных научно-исследовательских института и противочумные станции… Сегодня их в России 15. Центральная противочумная станция находится в Москве. На границе с Монголией находится из того числа что я назвал точно три станции и часть из них закрывает китайскую границу. Прежде всего, это Алтайская противочумная станция, Тувинская и Читинская. Конечно же, Иркутский противочумный институт, который курирует весь Дальний Восток», - сказал Онищенко.
Ранее сообщалось, что в 17 регионах Монголии, в том числе на границе с Россией и Китаем, выявили 137 природных очагов чумы, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru