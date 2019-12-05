Украинцам решили запретить въезд в Россию по внутренним паспортам

5 декабря 201917:08

С 1 марта 2020 года гражданам Украины могут запретить пересекать российскую границу по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении. Такую возможность в настоящее время обсуждают в МИД Украины.

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Таким образом, по словам директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам.

В качестве причины такого решения называется большое количество случаев подделок документов.

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ФОТО: flickr.com // Ivan Sidorov
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