Украинцам решили запретить въезд в Россию по внутренним паспортам
5 декабря 201917:08
С 1 марта 2020 года гражданам Украины могут запретить пересекать российскую границу по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении. Такую возможность в настоящее время обсуждают в МИД Украины.
Таким образом, по словам директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам.
В качестве причины такого решения называется большое количество случаев подделок документов.
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ФОТО: flickr.com // Ivan Sidorov
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