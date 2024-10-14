Украинскую журналистку Соколову заочно приговорили к восьми годам колонии
Суд заочно приговорил украинскую телеведущую Янину Соколову (внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) к восьми годам заключения по уголовному делу о возбуждении ненависти и вражды. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.
Как отметили в надзорном ведомстве, 40-летнюю украинку признали виновной в действиях, направленных на возбуждение ненависти и унижение достоинства по признаку национальности, совершенных публично с использованием интернета и угрозой применения насилия.
«Суд назначил ей наказание в виде восьми лет лишения свободы заочно», — заявили в прокуратуре.
Ранее бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов) заочно приговорили к 10 годам лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах России и оправдание терроризма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru