Экс-депутата Пономарева заочно приговорили к 10 годам колонии

Экс-парламентария признали виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России и оправдании терроризма. При этом обвинение требовало для него 14 лет колонии.

Кроме того, Пономарев на 4 года лишен права заниматься администрированием сайтов и каналов.

Ранее столичный Хорошевский суд заочно приговорил к восьми годам колонии мультипликатора Павла Мунтяна (признан иноагентом).

