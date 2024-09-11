Экс-депутата Пономарева заочно приговорили к 10 годам колонии

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов) заочно приговорен 2-м Западным окружным военным судом к 10 годам лишения свободы.

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Экс-парламентария признали виновным в распространении фейков о Вооруженных силах России и оправдании терроризма. При этом обвинение требовало для него 14 лет колонии.

Кроме того, Пономарев на 4 года лишен права заниматься администрированием сайтов и каналов.

Ранее столичный Хорошевский суд заочно приговорил к восьми годам колонии мультипликатора Павла Мунтяна (признан иноагентом).

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