Украинскую организацию «Правый сектор» признали террористической в РФ
Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал террористическими и запретил в России ряд украинских организаций, среди которых «Национально-освободительное движение "Правый сектор"», сообщили РИА Новости.
Также террористическими были признаны «Правая молодежь» и «Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"».
Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Ранее, в 2014 году Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил в стране «Правый сектор», а Мосгорсуд признал террористической ячейку этой военизированной организации в Крыму.
Ранее издание «Komi Daily» стало первым СМИ в России, которое Федеральная служба безопасности (ФСБ) признала террористической организацией, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru