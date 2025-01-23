Украинскую организацию «Правый сектор» признали террористической в РФ

Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал террористическими и запретил в России ряд украинских организаций, среди которых «Национально-освободительное движение "Правый сектор"», сообщили РИА Новости.

Также террористическими были признаны «Правая молодежь» и «Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"».

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

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Ранее, в 2014 году Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил в стране «Правый сектор», а Мосгорсуд признал террористической ячейку этой военизированной организации в Крыму.

Ранее издание «Komi Daily» стало первым СМИ в России, которое Федеральная служба безопасности (ФСБ) признала террористической организацией, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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