Украинского нациста Гунько (Хунка) объявили в международный розыск
Бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка) объявили в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
В сообщении говорится, что канадские власти ещё в 2023 году отказали в экстрадиции бывшего эсэсовца, причастного к убийству не менее 500 мирных советских граждан.
Отмечается, что таким образом был нарушен принцип неотвратимости наказания, однако российской стороне удалось добиться включения Гунько в базу данных Интерпола.
«Международный розыск обвиняемого в геноциде продолжается. В случае установления его местонахождения на территории других иностранных государств будет направлен запрос о выдаче», - заключили в Генпрокуратуре.
Ранее профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, доктор исторических наук Лазарь Хейфец заявил «Радиоточке НСН», что нацисты, работавшие на фашистскую Германию во время Великой Отечественной войны, сейчас живут в Аргентине, Парагвае, Чили и Бразилии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Польше упал второй за сутки российский метеозонд
- РЖД: поезда Allegro были незаконно изъяты Финляндией, неустойка — 552 млн рублей
- Украинского нациста Гунько (Хунка) объявили в международный розыск
- В Рязанской области стартовали съемки фильма с Никитой Кологривым
- Объявлен шорт-лист конкурса «Книга года - 2024»
- Роскачество выявило на маркетплейсах более 400 БАД с запрещенными компонентами
- В СК назвали возможную причину взрыва газа в доме в Кизеле
- Мэр Льгова Курской области сообщил об обстреле города кассетными боеприпасами
- Глава построившей яхту Bayesian компании назвал возможную причину ее крушения
- В очереди у Крымского моста скопилось около 1,4 тысяч машин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru