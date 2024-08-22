Украинского нациста Гунько (Хунка) объявили в международный розыск

В сообщении говорится, что канадские власти ещё в 2023 году отказали в экстрадиции бывшего эсэсовца, причастного к убийству не менее 500 мирных советских граждан.

Отмечается, что таким образом был нарушен принцип неотвратимости наказания, однако российской стороне удалось добиться включения Гунько в базу данных Интерпола.

«Международный розыск обвиняемого в геноциде продолжается. В случае установления его местонахождения на территории других иностранных государств будет направлен запрос о выдаче», - заключили в Генпрокуратуре.

Ранее профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, доктор исторических наук Лазарь Хейфец заявил «Радиоточке НСН», что нацисты, работавшие на фашистскую Германию во время Великой Отечественной войны, сейчас живут в Аргентине, Парагвае, Чили и Бразилии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

