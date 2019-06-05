Украинского эксперта изгнали из российского телеэфира после неприличного жеста

Украинского эксперта Всеволода Непогодина прогнали с телеэфиров после инцидента с оскорблением оппонента. Скандальная ситуация произошла во время эфира телепрограммы «60 минут» на телеканале «Россия 1», пишут «Известия».

В ходе прямого включения из Донецка начальник пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов сообщал об обстрелах, которые велись в регионе со стороны ВСУ. Непогодин показал ему неприличный жест. После этого ведущий программы Евгений Попов попросил политолога покинуть студию, передает «Утро.ру».

Вторя ведущая Ольга Скабеева заявила, что это «неуважение к зрителям российского телевидения и к жителям Донбасса» и что Непогодин больше никогда не появится в их программе, сообщает «Свободная пресса».

Ранее телеведущий Владимир Соловьев в эфире НСН рассказал о встрече с журналистом из Екатеринбурга, который вызвал его на дуэль и пообещал дать «леща».



