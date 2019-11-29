Украинского эксперта исключили из шоу телеканала «Россия 1»
29 ноября 201921:59
Украинский эксперт Кирилл Животовский был исключен из шоу «Кто против», выходящего на телеканале «Россия 1». Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение принял ведущий программы Дмитрий Куликов.
Отмечается, что решение было принято из-за высказанной Животовским шутки о евреях в ответ на заявление одного из участников шоу о высоком уровне антисемитизма на Украине.
После предупреждений о недопустимом поведении Животовский начал спор. В итоге эксперта удалили из студии, показав красную карточку.
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