Украинский журналист Цимбалюк покинул Россию из-за «угрозы безопасности»
Журналист украинского информагентства УНИАН Роман Цимбалюк заявил об отъезде из России. Об этом журналист рассказал в беседе с Hromadske.
Цимбалюк объяснил, что покинул Россию из-за «угрозы личной безопасности». «Они «взялись за последнего украинского репортера в Москве очень и очень серьезно», — добавил журналист.
Ранее телеканал RT, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что Цимбалюк был вызван на допрос в московскую прокуратуру по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам (ст. 20.3.1 КоАП).
Позже адвокат журналиста Николай Полозов сообщил РИА Новости, что прокуратура отозвала вызов.
Цимбалюк подчеркнул, что если вызов на допрос отозвали, то это «не значит, что его не будет снова».
Ранее Роман Цимбалюк был приглашен на пресс-конференцию Владимира Путина, которая проходила 23 декабря 2021 года. Однако на ней журналист не появился.
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