Украинский военный признался в массовых убийствах в курском селе Русское Поречное
Украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко, которого взяли в плен в Курской области в конце прошлого года, признался в убийствах местных жителей в сентябре-ноябре. Допрос военного обнародовало Главное военное следственное управление Следственного комитета, пишет «Коммерсантъ».
Правоохранители выяснили, что вместе с сослуживцами из 92-й отдельной штурмовой бригады Фабрисенко терроризировал жителей приграничного села Русское Поречное Суджанского района. По словам военного, он присоединился к украинским формированиям в середине августа, 28 сентября прибыл в Русское Поречное вместе со штурмовиками с позывными «Мотыль», «Проводник», «Художник». Военные получили от командира роты с позывным «Кум» приказ зачистить село.
Фабрисенко признался, что бойцы ВСУ провели несколько рейдов в населенном пункте. Они заходили в жилые дома, искали там людей, убивали и издевались над ними, грабили жителей, насиловали женщин.
По данным СК, боевику вменяют теракт и насильственные действия сексуального характера. Фабрисенко заключили под стражу.
Как сообщила официальный представитель Следкома Светлана Петренко в беседе с РИА Новости, украинские боевики убили 22 жителя Русского Поречного, а тела своих жертв спрятали в подвалы домов. Погибших извлекли из подвалов, по телам убитых назначены экспертизы.
Ранее медик из Великобритании, называющий себя Доктором Бритом и воевавший на стороне ВСУ, признался в убийстве российских солдат, напоминает 360.ru.
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