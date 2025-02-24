Украинский сайт «Оккупант» превратился в портал цветочного магазина в Челябинске

Вместе с тем неизвестно, когда сайт лишился изначальной функции. По словам Бедерова, контент был изменен с мая по июнь 2023 года. Такие выводы он сделал, опираясь на данные сервиса Wayback Machine. Эксперт допустил, что домены могли заблокировать или разделегировать российские власти.

Вместе с тем связаться с представителями магазина Rozza издание не смогло, часть разделов сайта работали некорректно.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что у Киева есть альтернатива связи на случай отключения от системы спутникового интернета Starlink. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

