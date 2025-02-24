Украинский сайт «Оккупант» превратился в портал цветочного магазина в Челябинске
Сайт «Оккупант», запущенный 5 марта 2022 года для поиска российских военнопленных Советом нацбезопасности и обороны Украины, превратился в портал челябинского интернет-магазина цветов Rozza. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на руководителя департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игоря Бедерова.
Вместе с тем неизвестно, когда сайт лишился изначальной функции. По словам Бедерова, контент был изменен с мая по июнь 2023 года. Такие выводы он сделал, опираясь на данные сервиса Wayback Machine. Эксперт допустил, что домены могли заблокировать или разделегировать российские власти.
Вместе с тем связаться с представителями магазина Rozza издание не смогло, часть разделов сайта работали некорректно.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что у Киева есть альтернатива связи на случай отключения от системы спутникового интернета Starlink. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru