Украинский легион «Свобода России»* признан в России террористическим

Верховный суд России признал украинский легион «Свобода России»* террористической организацией. Иск с таким требованием направлял генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Участникам движения может грозить наказание по статьям о государственной измене, терроризме.

Из материалов дела следует, что организация была создана по личному поручению президента Украины Владимира Зеленского в марте прошлого года. Цель – вербовка добровольцев из числа россиян, которые выступают против действий России на Украине, а также готовых вступить в ряды украинской армии.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаРоссияСуд

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