Украинский легион «Свобода России»* признан в России террористическим
Верховный суд России признал украинский легион «Свобода России»* террористической организацией. Иск с таким требованием направлял генпрокурор РФ Игорь Краснов.
Участникам движения может грозить наказание по статьям о государственной измене, терроризме.
Из материалов дела следует, что организация была создана по личному поручению президента Украины Владимира Зеленского в марте прошлого года. Цель – вербовка добровольцев из числа россиян, которые выступают против действий России на Украине, а также готовых вступить в ряды украинской армии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru