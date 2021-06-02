Украинский депутат сочла провокацией вопрос о количестве стран в НАТО

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая сочла вопрос ведущей одной из передач на телеканале «Украина 24» о количестве стран, входящих в НАТО, провокацией.

Журналистка Наталья Влащенко во время обсуждения вступления Украины в альянс спросила у депутата, сколько стран входя в НАТО, но ответа не дождалась.

Стрелков рассказал, как НАТО экономит на Украине

Безуглая отметила, что отвечать на такие вопросы нет необходимости и призвала говорить по существу о том, что происходит.

Ранее на Украине признали вступление в НАТО жизненно необходимым, чтобы остановить конфликт в Донбассе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:НАТОДепутатВерховная Рада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры