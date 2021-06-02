Украинский депутат сочла провокацией вопрос о количестве стран в НАТО
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая сочла вопрос ведущей одной из передач на телеканале «Украина 24» о количестве стран, входящих в НАТО, провокацией.
Журналистка Наталья Влащенко во время обсуждения вступления Украины в альянс спросила у депутата, сколько стран входя в НАТО, но ответа не дождалась.
Безуглая отметила, что отвечать на такие вопросы нет необходимости и призвала говорить по существу о том, что происходит.
Ранее на Украине признали вступление в НАТО жизненно необходимым, чтобы остановить конфликт в Донбассе.
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