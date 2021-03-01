Украинский депутат «переименовал» русский язык

Украинский депутат на заседании Днепропетровского областного совета придумал новое название для русского языка, сообщает портал «Цензор».

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Парламентарий поприветствовал коллег на украинском языке, а затем перешел на русский.

«Если можно, я буквально пару слов на восточно-украинском», — цитирует депутата РЕН ТВ.

Парламент Украины в 2019 году принял закон о функционировании украинского языка как государственного. Согласно документу, во многих сферах общественной жизни страны предусматривается использование исключительно украинского языка.

Новые нормы закона вступили в силу с 16 января. Теперь все организации, предприятия и учреждения Украины должны предоставлять информацию и осуществлять обслуживание на украинском языке.

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