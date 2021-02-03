Грызлов назвал «вероломным решением» запрет говорить по-русски на Украине

Запреты использовать русский язык на Украине — «очередное нарушение минских соглашений» и «вероломное решение с точки зрения избирателей». Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

«Такие шаги не добавляют симпатий к украинской власти ни в Донбассе, ни за его пределами. И они подтверждают, что нынешняя украинская власть пока не хочет никакого согласия, никакого урегулирования конфликта в стране», — цитирует Грызлова РИА Новости.

При этом, по словам полпреда, Россия поддерживает закреплённые в минских соглашениях права Донбасса на участие в определении судьбы региона. Как отметил Грызлов, это задача РФ «как посредника и гаранта минских соглашений».

На Украине 16 января вступили в силу новые нормы закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Теперь все организации, предприятия и учреждения страны должны предоставлять информацию и осуществлять обслуживание на украинском языке.

