Грызлов назвал «вероломным решением» запрет говорить по-русски на Украине
Запреты использовать русский язык на Украине — «очередное нарушение минских соглашений» и «вероломное решение с точки зрения избирателей». Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.
«Такие шаги не добавляют симпатий к украинской власти ни в Донбассе, ни за его пределами. И они подтверждают, что нынешняя украинская власть пока не хочет никакого согласия, никакого урегулирования конфликта в стране», — цитирует Грызлова РИА Новости.
При этом, по словам полпреда, Россия поддерживает закреплённые в минских соглашениях права Донбасса на участие в определении судьбы региона. Как отметил Грызлов, это задача РФ «как посредника и гаранта минских соглашений».
На Украине 16 января вступили в силу новые нормы закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Теперь все организации, предприятия и учреждения страны должны предоставлять информацию и осуществлять обслуживание на украинском языке.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 474 / сут.
Умерли
74 684+526 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+24 822 / сут.
- Пушков «заступился» за оконфузившуюся Псаки
- Российские правоохранители экстрадировали в Польшу обвиняемого в убийстве
- Грызлов назвал «вероломным решением» запрет говорить по-русски на Украине
- Кадыров назвал дравшегося с бойцами ОМОН чеченца «трусливым шакалом»
- Российские фильмы не попали в шорт-лист премии «Золотой глобус»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru