Украинские горняки перекрыли вторую трассу из-за долгов по зарплате

Протестуют работники шахты «Ингульская», которые отказываются спускаться в шахту, «потому что справедливо считают, что подвергают опасности себя и других из-за того, что вынуждены работать впроголодь в сверхтяжелых условиях», - написал Волынец.

Люди требуют около 3 млн долларов долга и обеспечения стабильной работы предприятия.

Утром 13 июля горняки трех шахт в Кировоградской области отказались работать, требуя выплатить долги по зарплате, а часть из них перекрыла трассу возле поселка Смолино.

Ранее Волынец назвал Россию виновной в разрушении электроэнергетики Украины.

