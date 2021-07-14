Украинские горняки перекрыли вторую трассу из-за долгов по зарплате
На Украине горняки перекрыли трассу в Кировоградской области из-за долгов по зарплате, заявил в своем Telegram-канале глава Независимого профсоюза горняков страны Михаил Волынец.
Протестуют работники шахты «Ингульская», которые отказываются спускаться в шахту, «потому что справедливо считают, что подвергают опасности себя и других из-за того, что вынуждены работать впроголодь в сверхтяжелых условиях», - написал Волынец.
Люди требуют около 3 млн долларов долга и обеспечения стабильной работы предприятия.
Утром 13 июля горняки трех шахт в Кировоградской области отказались работать, требуя выплатить долги по зарплате, а часть из них перекрыла трассу возле поселка Смолино.
Ранее Волынец назвал Россию виновной в разрушении электроэнергетики Украины.
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