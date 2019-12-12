Украинская полиция назвала причину убийства Павла Шеремета
Первый замглавы Национальной полиции Украины Евгений Коваль провел брифинг в ходе которого заявил, что следствие определилось с основной версией убийства Павла Шеремета в 2016 году.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста. При этом в августе 2019 года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что личности подозреваемых в убийстве Шеремета уже установлены.
В свою очередь Коваль сегодня сообщил, что следствие рассматривало четыре версии покушения на журналиста, однако в итоге остановилось на одной – «социально-политическая дестабилизация на Украине».
Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва его автомобиля.
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