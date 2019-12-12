На Украине задержали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД страны Арсен Аваков.

В августе этого года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что личности подозреваемых в убийстве Шеремета уже установлены. Однако виновность этих людей необходимо будет доказать во время следствия.

Напомним, Павел Шеремет погиб в Киеве в результате взрыва автомобиля 20 июля 2016 года. Около 10 лет он работал в России на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, сотрудничал с «Радио Вести» и интернет-изданием «Украинская правда», отмечает телеканал 360.