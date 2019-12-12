На Украине задержали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

12 декабря 201916:44

Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД страны Арсен Аваков.

В августе этого года генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что личности подозреваемых в убийстве Шеремета уже установлены. Однако виновность этих людей необходимо будет доказать во время следствия.

Напомним, Павел Шеремет погиб в Киеве в результате взрыва автомобиля 20 июля 2016 года. Около 10 лет он работал в России на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, сотрудничал с «Радио Вести» и интернет-изданием «Украинская правда», отмечает телеканал 360.

Политолог: Расследовать дело Шеремета полицию заставляют журналисты

К слову, в мае 2017 года НСН писала, что в Службе безопасности Украины опровергли слежку за убитым журналистом Павлом Шереметом со стороны ведомства, о которой ранее сообщили СМИ. По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, их сотрудник Игорь Устименко, который попал под объектив видеокамер в ночь перед убийством Шеремета, был уволен ещё в 2014 году. В свою очередь, украинский политолог Вадим Карасёв заявил НСН, что журналисты будут постоянно подталкивать органы к активному расследованию

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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