Украина зарегистрировала вакцину от COVID-19 компании Pfizer

Ранее стало известно о регистрации препарата для профилактики COVID-19 Oxford/AstraZeneca. Украинское министерство здравоохранения одобрило вакцину для экстренного применения. Ожидается, что в в I–II квартале текущего года страна получит от 2,2 до 3700 тысяч доз вакцин, пишет News.ru.

На минувшей неделе Pfizer подала документы для регистрации своей вакцины на Украине. Глава Минздрава страны Максим Степанов сообщал, что препарат будет зарегистрирован «в ближайшие несколько дней».

