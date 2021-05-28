Украина внесла в «черный список» еще семь российских артистов
Еще семь российских артистов были включены в «черный список» министерства культуры и информационной политики Украины, передает РИА Новости.
В перечень лиц, угрожающих национальной безопасности государства, попали актеры Вера Алентова и Евгений Александров, певица Elvira T (Эльвира Тугушева), музыканты Игорь Бриль, Денис Каганец, Яков Окунь, а также основатель компании «Таврида Фильм» Одиссей Пипия.
Ранее в среду украинский кабмин объявил о введении персональных санкций в отношении 11 российских артистов, напоминает РИА ФАН. В «черный список» были включены актеры Владимир Вдовиченков, Дмитрий Орлов, Алексей Чадов, Александр Петров, Евгений Пронин, Евгений Стычкин, Павел Трубинер, Жанна Эппле, Ольга Кабо, певица Слава (Анастасия Сланевская), певец Ярослав Сумишевский.
Россияне попали под санкции из-за посещения Крыма, который Украина не признает территорией РФ, сообщает Ura.ru.
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