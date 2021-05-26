Украина ввела санкции против 11 российских артистов

Правительство Украины объявило о персональных санкциях в отношении 11 граждан России, сообщает ТАСС.

В «чёрный список» лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, попали актёры театра и кино Владимир Вдовиченков, Дмитрий Орлов, Алексей Чадов, Александр Петров, Евгений Пронин, Евгений Стычкин, Павел Трубинер, Жанна Эппле и Ольга Кабо, а также певица Анастасия Сланевская и певец Ярослав Сумишевский.

Санкции в отношении россиян ввели за нарушение посещения Крыма, а также организации выступлений и участии в съёмках на территории полуострова, который Киев считает своим. Теперь им грозит запрет на въезд на Украину.

Ранее Служба безопасности Украины включила в «чёрный список» российских актёров Марию Миронову, Игоря Петренко и Игоря Копылова.

