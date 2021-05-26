Украина ввела санкции против 11 российских артистов
Правительство Украины объявило о персональных санкциях в отношении 11 граждан России, сообщает ТАСС.
В «чёрный список» лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, попали актёры театра и кино Владимир Вдовиченков, Дмитрий Орлов, Алексей Чадов, Александр Петров, Евгений Пронин, Евгений Стычкин, Павел Трубинер, Жанна Эппле и Ольга Кабо, а также певица Анастасия Сланевская и певец Ярослав Сумишевский.
Санкции в отношении россиян ввели за нарушение посещения Крыма, а также организации выступлений и участии в съёмках на территории полуострова, который Киев считает своим. Теперь им грозит запрет на въезд на Украину.
Ранее Служба безопасности Украины включила в «чёрный список» российских актёров Марию Миронову, Игоря Петренко и Игоря Копылова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 373 / сут.
Умерли
120 тыс.+406 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 135 / сут.
- КГБ Белоруссии обвинило Протасевича в участии в боевых действиях на Донбассе
- Швейцария опровергла слова Лукашенко о «минировании» самолета Ryanair
- СМИ: Замначальника ГИБДД России Быкова назначили главой ГАИ Москвы
- Асад и его жена проголосовали на выборах в Сирии
- Кремль рассказал об эпидтребованиях на саммите Россия — США
- Украина ввела санкции против 11 российских артистов
- Президент РФ подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами
- Путин подписал закон о поддержке семей с детьми
- Песков заявил, что в интернете необходимо регулировать «всё и вся»
- Чехия и Финляндия закрыли небо для авиакомпании «Белавиа»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru