Украина ужесточит требования к въезжающим из России, Белоруссии и Индии

Украина из-за штамма коронавируса «дельта» ужесточит требования для граждан, въезжающих на ее территорию из пяти государств, в том числе России и Белоруссии. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Речь идет о тех странах, у нас есть четыре страны плюс одна, там будут жесткие ограничения ставить к этим странам, непосредственно где бушует (штамм «дельта» — НСН) — это Индия, Белоруссия, Россия и еще две страны ЕС», — цитирует РИА Новости главу СНБО.

Данилов отметил, что власти намерены потребовать уменьшить количество приезжающих граждан. Не исключается, что правительство Украины примет дополнительные меры по указанным странам, однако в СНБО не уточнили, о каких именно шагах идет речь.

