Украина ужесточит требования к въезжающим из России, Белоруссии и Индии
Украина из-за штамма коронавируса «дельта» ужесточит требования для граждан, въезжающих на ее территорию из пяти государств, в том числе России и Белоруссии. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
«Речь идет о тех странах, у нас есть четыре страны плюс одна, там будут жесткие ограничения ставить к этим странам, непосредственно где бушует (штамм «дельта» — НСН) — это Индия, Белоруссия, Россия и еще две страны ЕС», — цитирует РИА Новости главу СНБО.
Данилов отметил, что власти намерены потребовать уменьшить количество приезжающих граждан. Не исключается, что правительство Украины примет дополнительные меры по указанным странам, однако в СНБО не уточнили, о каких именно шагах идет речь.
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