Украина увидела в Моргенштерне угрозу нацбезопасности

Министерство культуры и информационное политики Украины внесло рэпера Алишера Валеева (более известен как Моргенштерн) в «черный список». Об это сообщили в пресс-службе министерства.

В сообщении говорится, что исполнитель включен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.