Украина увидела в Моргенштерне угрозу нацбезопасности
Министерство культуры и информационное политики Украины внесло рэпера Алишера Валеева (более известен как Моргенштерн) в «черный список». Об это сообщили в пресс-службе министерства.
В сообщении говорится, что исполнитель включен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Напомним, что в 2015 году Минкульт Украины опубликовало список деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности. В их число вошли Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум и другие.
Ранее после выхода песен рэпера Моргенштерна «Розовое вино-2» и Family на него завели дело из-за пропаганды наркотиков. Ему грозит штраф размером до одного миллиона рублей.
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