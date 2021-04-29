Украина увидела в Моргенштерне угрозу нацбезопасности

Министерство культуры и информационное политики Украины внесло рэпера Алишера Валеева (более известен как Моргенштерн) в «черный список». Об это сообщили в пресс-службе министерства.

В сообщении говорится, что исполнитель включен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

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Напомним, что в 2015 году Минкульт Украины опубликовало список деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности. В их число вошли Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум и другие.

Ранее после выхода песен рэпера Моргенштерна «Розовое вино-2» и Family на него завели дело из-за пропаганды наркотиков. Ему грозит штраф размером до одного миллиона рублей.

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ФОТО: www.instagram.com/morgen_shtern/
ТЕГИ:РэперЧерный СписокУкраина
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