Украина проведет в Европе следственные действия из-за убийства журналиста Шеремета

Правоохранительные органы Украины проведут в январе следственные действия на территории Европы по делу об убийстве журналиста Павла Шереметьева, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. Об этом пишет издание «Капитал».

Решение МВД Украины связано с получением дополнительной информации о том, что в апреле 2012 года в белорусских спецслужбах обсуждались вопросы, связанные с убийством Шеремета. Аваков добавил, что с тех пор правоохранительные органы Украины сделали «целый ряд международно-правовых поручений».

Ранее несколько СМИ сообщили, что убийство Шеремета было спланировано спецслужбами Белоруссии.

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Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева после взрыва машины, в которой он находился.



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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МВД УкраиныУбийствоПавел Шеремет
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