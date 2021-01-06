Украина проведет в Европе следственные действия из-за убийства журналиста Шеремета

Правоохранительные органы Украины проведут в январе следственные действия на территории Европы по делу об убийстве журналиста Павла Шереметьева, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. Об этом пишет издание «Капитал».

Решение МВД Украины связано с получением дополнительной информации о том, что в апреле 2012 года в белорусских спецслужбах обсуждались вопросы, связанные с убийством Шеремета. Аваков добавил, что с тех пор правоохранительные органы Украины сделали «целый ряд международно-правовых поручений».



Ранее несколько СМИ сообщили, что убийство Шеремета было спланировано спецслужбами Белоруссии.