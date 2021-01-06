Украина проведет в Европе следственные действия из-за убийства журналиста Шеремета
Правоохранительные органы Украины проведут в январе следственные действия на территории Европы по делу об убийстве журналиста Павла Шереметьева, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков. Об этом пишет издание «Капитал».
Решение МВД Украины связано с получением дополнительной информации о том, что в апреле 2012 года в белорусских спецслужбах обсуждались вопросы, связанные с убийством Шеремета. Аваков добавил, что с тех пор правоохранительные органы Украины сделали «целый ряд международно-правовых поручений».
Ранее несколько СМИ сообщили, что убийство Шеремета было спланировано спецслужбами Белоруссии.
Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева после взрыва машины, в которой он находился.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,3 млн+24 246 / сут.
Умерли
59 506+518 / сут.
Выздоровели
2,7 млн+22 632 / сут.
- Украина проведет в Европе следственные действия из-за убийства журналиста Шеремета
- Назван размер желаемой россиянами зарплаты в 2021 году
- Сборная США обыграла Канаду в матче МЧМ-2021
- Вирусологи рассказали о сценариях развития COVID-19 в России
- Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Германии превысило 1,8 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru