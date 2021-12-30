Украина приостановила разработку вакцины от коронавируса

Украинские ученые приостановили разработку вакцины от коронавирусной инфекции из-за отсутствия интереса со стороны властей. Об этом заявил руководитель Института биологии клеток Национальной академии наук, академик Андрей Сибирный, передает портал «Общественный».

Назальная форма вакцины «Спутник» будет доступна в первом квартале 2022 года

По словам ученого, президент Украины Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль проявляли интерес к разработке, «когда на рынке вакцин было еще мало», пишет «Свободная пресса».

«Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет», — подчеркнул Сибирный.

Также академик рассказал о финансовой проблеме. Ученые не смогли перевести деньги в Польшу для проведения там одного из этапов исследований, для которого в украинских лабораториях не было необходимых ресурсов, пишет Газета.ру. По словам Сибирного, Национальный фонд исследований Украины полгода «морочил голову» разработчикам несмотря на то, что приказа о запрете на перевод средств не поступало.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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