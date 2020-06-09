Украина не предоставила данные с радаров по делу MH17

В Нидерландах отметили, что украинские власти в 2014 году заявили, что радары в момент авиакатастрофы не работали, следовательно, они не зафиксировали никаких первичных радиолокационных данных.



Также Бергер заявил, что имеющиеся данные говорят о том, что радары не зафиксировали истребителя или ракеты в момент авиакатастрофы, однако, по его словам, это не говорит о том, что ракеты не было.



Ранее в Нидерландах раскрыли итоги исследования тел пилотов разбившегося «Боинга». Так в теле одного из летчиков обнаружен осколок в форме бабочки, который может быть фрагментом ракеты «Бук».



Кроме того, председательствующий по делу MH17 судья Хендрик Стинхейс сообщил, что США отказались предоставлять следствию данные со спутников, которые могли бы указать на место запуска ракеты, передает РИА ФАН.



Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. По версии следствия, самолет был сбит из комплекса ПВО «Бук».

