Украинский депутат решил «развалить Московию»

Закон о декоммунизации на Украине был принят в мае 2015 года. Он устанавливал переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР, снос памятников, которые пропагандируют коммунистические идеи. В июле прошла еще одна волна по декоммунизации, на этот раз в армии. Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, что в войсках решение командования ВСУ массовой поддержки не найдет.







