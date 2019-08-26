Украинский депутат решил «развалить Московию»

Глава комитета по иностранным делам Верховной рады Анна Гопко поделилась на личной странице в Facebook своими соображениями по декоммунизации России.

Кроме этого, украинская народная избранница высказала мнение, что Московия является тюрьмой народов, а задача Киевской Руси развалить сложившийся режим. Украина по ее мнению должна выступить защитницей европейской цивилизации от Москвы.

«Киевская Русь должна развалить Московию как тюрьму народов», — написала Гопко.

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Закон о декоммунизации на Украине был принят в мае 2015 года. Он устанавливал переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР, снос памятников, которые пропагандируют коммунистические идеи. В июле прошла еще одна волна по декоммунизации, на этот раз в армии. Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, что в войсках решение командования ВСУ массовой поддержки не найдет.



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