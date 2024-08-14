«Уйдут в бизнес»: Сокращение госслужащих коснется замминистров и советников

«Позиция Минфина всегда такая. Это правильный подход, но при условии, что мы понимаем, какая реальная нагрузка приходится на госслужащих. В разных министерствах уже сейчас разное количество людей, но нагрузка тоже разная. Численность людей не отражает объем реальной нагрузки. Если реализовывать такие задачи, нужно для начала осуществить ревизию этой нагрузки. Понять, где людей не хватает, а где их много. У нас есть министерства, которые обладают большим административным ресурсом, что и помогло им выбить численность. Сокращение численности не должно приводить к тому, что люди будут работать по 12-14 часов ежедневно», - отметил он.

По его словам, ревизия должна проводиться именно на высшем уровне управления. При этом Сафонов добавил, что для квалифицированных кадров поиск новой работы не станет проблемой.

«Нужна оценка численности лиц именно высшего уровня управления – например, заместителей министров. Иногда получается, что чрезмерное количество заместителей и советников, а их зарплаты отличаются в разы от рядового сотрудника, на котором лежит больше нагрузки. Для кого-то сокращение, возможно, станет трагедией, но многие просто найдут новою работу, уйдут в бизнес. Все зависит от квалификации человека. С другой стороны, это предложение не решает проблему зарплат. За счет экономии можно увеличить зарплаты, но только на первом этапе. Должна бы индексация зарплат», - подытожил собеседник НСН.

Ранее начальник управления цифрового развития правительства Псковской области Виталий Рахманов сообщил в интервью «Вестям», что в регионе намерены интегрировать искусственный интеллект в деятельность исполнительной власти и правительства. По его словам, одним из вариантов является «ГосGPT», который призван упростить общение чиновников с населением, переводя чиновничий язык на понятный для всех, передает «Радиоточка НСН».

