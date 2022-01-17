Оскорбившего пассажиров московского автобуса кавказца задержали в Калужской области

«В ходе совместной работы следователей столичного главка Следственного комитета РФ и сотрудников ГУ МВД России по городу Москве личность и местонахождение фигуранта установлены на территории Калужской области. По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний мужчина», — отметили в ведомстве.

В ближайшее время задержанный будет доставлен в отдел для проведения следственных действий.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором мужчина ругается с пассажирами автобуса в столице. Молодой человек назвал «нацистом» водителя, который не остановился там, где он попросил. Пассажиры автобуса сделали ему замечание, в ответ мужчина заявил, что «с русскими так и надо себя вести», отмечает телеканал «360». Кроме того, молодой человек добавил, что «придет время, когда мы [дагестанцы] будем бить вас». После инцидента правоохранители завели уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия.

Глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя происшествие, назвал поведение мужчины противоречащим «исторически сложившемуся этическому кодексу дагестанца». Глава региона призвал дебошира «принести извинения не только тем, кого грубо оскорбил, но и всем дагестанцам, от лица которых он пытался выступить». Меликов добавил, что правоохранительные органы должны оценить поведение мужчины, отмечает РЕН ТВ.

