Угоняют не Cadillac, а бюджетных «японцев» и «корейцев»

Самыми часто угоняемыми автомобилями в России в 2019 году стали Cadillac Escalade, Toyota Camry и Land Rover Freelander. Такие данные опубликовала компания «АльфаСтрахование», передает РИА «Новости».

Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН оставил под сомнение эти данные.

«В каждой компании свой рейтинг, который сильно зависит от того, какой у нее портфель. Если посмотреть рейтинги, которые каждый год дает МВД, они сильно отличаются. Там на первом месте стоят не дорогие машины типа Cadillac, а массовые, бюджетные автомобили японских и корейских марок», - пояснил эксперт.