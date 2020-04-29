Угоняют не Cadillac, а бюджетных «японцев» и «корейцев»

Автоэксперт в эфире НСН оставил под сомнение данные об угоне автомобилей.



Самыми часто угоняемыми автомобилями в России в 2019 году стали Cadillac Escalade, Toyota Camry и Land Rover Freelander. Такие данные опубликовала компания «АльфаСтрахование», передает РИА «Новости».

Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН оставил под сомнение эти данные.

«В каждой компании свой рейтинг, который сильно зависит от того, какой у нее портфель. Если посмотреть рейтинги, которые каждый год дает МВД, они сильно отличаются. Там на первом месте стоят не дорогие машины типа Cadillac, а массовые, бюджетные автомобили японских и корейских марок», - пояснил эксперт.

На запчасти или в такси. Почему угонщики любят бюджетные машины

Он отметил, что угонщики могут активизироваться во время самоизоляции.

«Их два типа. Одни угоняют, что "плохо лежит". Другие – конкретно дорогие автомобили под заказ, которые заранее отслеживаются. Совсем избавиться от угонов будет нельзя. Но взрыва не ожидаю: в последние годы у нас все хорошо с системами безопасности автомобилей, они все сложнее и интереснее. Также надо понимать, что сейчас, во время коронавируса идет большая работа по налаживанию систем слежения, систем безопасности. Вполне возможно, что после окончания эпидемии у нас будут объединены в единую систему все видеокамеры по всей стране и вся информация будет стекаться в единый центр. В таком случае отследить угнанный автомобиль будет еще проще», - заключил Моржаретто.

Также в десятке популярных у угонщиков машин оказались Lexus LX и Mitsubishi ASX, Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Ford Focus, BMW пятой серии и KIA Ceed.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвтомобильРейтингУгон
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