Аналитики составили список самых угоняемых машин
Первое место в рейтинге самых угоняемых автомобилей уже несколько лет подряд занимает Toyota Camry, выяснили эксперты «Авто.ру».
На втором месте располагается Kia Rio, на третьем – Hyundai Solaris. В список самых угоняемых в РФ машин вошла также отечественная Lada Granta, она занимает четвертое место в рейтинге. Пятерку антилидеров замыкает Renault Logan, передает «ФедералПресс».
Отмечается, что в России данные автомобили, как правило, оборудованы обычным ключом, который используется для включения зажигания и запуска двигателя.
В январе 2024 года наибольшее число объявлений новых автомобилей, оснащенных сигнализацией, отмечается в Архангельской (72%), Самарской (62,3%) и Омской (58%) областях. Отмечается, что в Москве этот показатель составляет 42%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 20%.
Самыми распространенными противоугонными опциями стали центральный замок и иммобилайзер. Аналитики отметили, что практически все новые продаваемые автомобили в России оснащены хотя бы одной противоугонной опцией.
До этого стало известно, что автомобили китайских марок не интересуют угонщиков в России. Об этом сообщает пресс-служба страховой компании «Согласие», передает «Радиоточка НСН».
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