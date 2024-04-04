Аналитики составили список самых угоняемых машин

Отмечается, что в России данные автомобили, как правило, оборудованы обычным ключом, который используется для включения зажигания и запуска двигателя.

В январе 2024 года наибольшее число объявлений новых автомобилей, оснащенных сигнализацией, отмечается в Архангельской (72%), Самарской (62,3%) и Омской (58%) областях. Отмечается, что в Москве этот показатель составляет 42%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 20%.

Самыми распространенными противоугонными опциями стали центральный замок и иммобилайзер. Аналитики отметили, что практически все новые продаваемые автомобили в России оснащены хотя бы одной противоугонной опцией.

До этого стало известно, что автомобили китайских марок не интересуют угонщиков в России. Об этом сообщает пресс-служба страховой компании «Согласие», передает «Радиоточка НСН».

