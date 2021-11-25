СК возбудил дело на блогера, справившего нужду у фотографии ветерана
Следователи возбудили дело после появления в Сети видео, на котором блогер справляет нужду на фоне стенда с портретом ветерана Великой Отечественной войны в Москве. Об этом сообщается на сайте московского главка СК.
Отмечается, что дело возбуждено по статье о публичном осквернении символов воинской славы и оскорблении памяти защитников Отечества.
Столичная полиция ранее начала проверку по факту инцидента. Позднее прокуратура сообщила, что установила личность 19-летнего блогера.
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