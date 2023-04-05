«Уголовное деяние!»: Адвокат рассказал, что делать в случае наезда самоката

Адвокат Степан Полянский в беседе с НСН рассказал, что делать в случае наезда с использованием самоката. Он посоветовал сфотографировать нарушителя на случай, если тот захочет покинуть место происшествия.

Недавно молодой человек на электросамокате сбил пешеходов в центре Москвы, в результате пострадала женщина, ее госпитализировали. Также накануне мужчина на электросамокате совершил наезд на пенсионерку в Челябинске, женщина получила серьезный перелом, а виновник аварии был оштрафован на 800 рублей.

«Если совершен наезд, рекомендуется обратиться в органы полиции для фиксации данного деяния. Не лишним будет попытаться взять у виновника его контактные данные на случай того, если человек решит не дожидаться сотрудников полиции. Если ущерб причинен, чтобы вы могли его возместить, вам нужно виновное лицо. Либо он самостоятельно предоставляет эти данные, либо устанавливается сотрудниками правоохранительных органов», - отметил Полянский.

По его словам, данное деяние может квалифицироваться как уголовное только при нанесении тяжкого вреда здоровью. В противном случае виновнику грозит штраф до 1500 рублей.