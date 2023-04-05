«Уголовное деяние!»: Адвокат рассказал, что делать в случае наезда самоката
Степан Полянский в эфире НСН отметил, что такое нарушение может квалифицироваться как уголовное только при нанесении тяжкого вреда здоровью, в остальных случаях виновнику грозит штраф до 1500 рублей.
Адвокат Степан Полянский в беседе с НСН рассказал, что делать в случае наезда с использованием самоката. Он посоветовал сфотографировать нарушителя на случай, если тот захочет покинуть место происшествия.
Недавно молодой человек на электросамокате сбил пешеходов в центре Москвы, в результате пострадала женщина, ее госпитализировали. Также накануне мужчина на электросамокате совершил наезд на пенсионерку в Челябинске, женщина получила серьезный перелом, а виновник аварии был оштрафован на 800 рублей.
«Если совершен наезд, рекомендуется обратиться в органы полиции для фиксации данного деяния. Не лишним будет попытаться взять у виновника его контактные данные на случай того, если человек решит не дожидаться сотрудников полиции. Если ущерб причинен, чтобы вы могли его возместить, вам нужно виновное лицо. Либо он самостоятельно предоставляет эти данные, либо устанавливается сотрудниками правоохранительных органов», - отметил Полянский.
По его словам, данное деяние может квалифицироваться как уголовное только при нанесении тяжкого вреда здоровью. В противном случае виновнику грозит штраф до 1500 рублей.
«Относительно санкций за причинение вреда легкой и средней тяжести, согласно КоАП, это штраф от 1000 до 1500 рублей. И общее возмещение вреда здоровью по общим нормам ГК РФ. Если вред причинен здоровью тяжкий или особо тяжкий, здесь может быть квалификация как уголовного деяния, если виновник скрылся с места совершения наезда, либо имел умысел, либо не оказал первую помощь, не вызвал скорую помощь», - рассказал адвокат.
Он также напомнил, что самокатчик может легко скрыться с места происшествия, в таком случае найти его помогут операторы проката самокатов.
«Что делать, если самокатчик скрылся? Идеально успеть зафиксировать на фото или видео лицо человека, написать заявление, чтобы полиция помогла в розыске. Как правило, самокаты все сданы в аренду, человек оставляет свои данные карточки, через оператора проката самокатов можно установить виновника. Если это личный самокат, здесь уже сложнее», - заключил собеседник НСН.
Штрафы за превышение скорости на электросамокате необходимо увеличить, заявил директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в разговоре с Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, он указал, если водитель самоката сбил пешехода, то наказание должно зависеть от степени полученных травм.
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