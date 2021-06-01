Уголовное дело возбуждено в отношении экс-директора «Открытки» Пивоварова
Бывший директор фонда «Открытая Россия» (признанная нежелательной организацией в РФ) Андрей Пивоваров стал фигурантом уголовного дела. Об этом информирует Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.
Пивоварова подозревается в участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации. Следствие вменяет активисту размещение в открытом доступе агитационного материала по поддержке такой организации. Деяние совершено в августе 2020 года.
Ранее Андрей Пивоваров уже несколько раз привлекался к ответственности за участие в деятельности иностранной организации, которая также признана нежелательной на территории РФ.
Экс-директор «Открытки» был задержан накануне в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Силовики сняли его с борта, который уже готовился взлетать. Почему задержание не было проведено до этого момента, в зале вылета, не поясняется. Ночью в квартире активиста был проведён обыск.
Пивоваров 27 мая в объявил о самоликвидации «Открытой России» по решению её совета, а также об аннулировании членства в ней «во избежание уголовного преследования».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
- Уголовное дело возбуждено в отношении экс-директора «Открытки» Пивоварова
- Зюганов призвал Путина сменить социально-экономический курс
- Глава Минздрава Грузии заразилась COVID-19 после вакцины AstraZeneca
- Первый за неделю рейс Air France вылетел из Парижа в Москву
- Монголия открыла границы для привитых россиян
- «Детский бюджет» в 2021 году вырастет более чем на 37%
- СМИ: У экс-депутата Госдумы пропали 182 миллиона долларов
- «Ничего не соображают»: Жириновский предложил продлить детство до 30 лет
- В Минцифры предложили регистрировать пассажиров на рейсы без паспорта
- Лукашенко: следствие в отношении Протасевича и Сапеги будут вести в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru