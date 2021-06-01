Уголовное дело возбуждено в отношении экс-директора «Открытки» Пивоварова

Бывший директор фонда «Открытая Россия» (признанная нежелательной организацией в РФ) Андрей Пивоваров стал фигурантом уголовного дела. Об этом информирует Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Пивоварова подозревается в участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации. Следствие вменяет активисту размещение в открытом доступе агитационного материала по поддержке такой организации. Деяние совершено в августе 2020 года.

Ранее Андрей Пивоваров уже несколько раз привлекался к ответственности за участие в деятельности иностранной организации, которая также признана нежелательной на территории РФ.

Экс-директор «Открытки» был задержан накануне в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Силовики сняли его с борта, который уже готовился взлетать. Почему задержание не было проведено до этого момента, в зале вылета, не поясняется. Ночью в квартире активиста был проведён обыск.

Пивоваров 27 мая в объявил о самоликвидации «Открытой России» по решению её совета, а также об аннулировании членства в ней «во избежание уголовного преследования».

