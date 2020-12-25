Уголовное дело возбуждено против Любови Соболь
На юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь заведено уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 2 ст 139 УК РФ). Об этом в Twitter сообщил директор организации Иван Жданов.
Ранее стало известно, что Соболь была доставлена в Следственный комитет на допрос после того, как сотрудники правоохранительных органов пришли к ней домой, чтобы обыскать квартиру.
Наказанием по второй части статьи 139 УК является штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы сроком до двух лет.
На этой неделе Любовь Соболь позвонила в дверь Константину Кудрявцеву – фигуранту расследования Bellingcat, The Insider и ФБК об отравлении Алексея Навального. Тогда она получила штраф в размере 1 тысячи рублей за неповиновение сотруднику полиции и была опрошена в рамках доследственной проверки.
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